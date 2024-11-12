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Cumhuriyet, HALK TV ve Gerçek Gündem'in Sıla bebek yalanına açıklama! Tekirdağ Başsavcılığı: Üvey baba dahil tüm tutuklular cezaevinde!

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kan donduran olayla ilgili şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak CHP'nin fonladığı medya, halkı galeyana getirmek için yeni bir algı operasyonuna başvurdu. Cumhuriyet, HALK TV ve Gerçek Gündem gibi haber siteleri, Sıla bebeğin üvey babasının tahliye edildiğini iddia etti. Konuyla ilgili Tekirdağ Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık tutuklulukların devam ettiğini bildirerek "Kamuoyunda Sıla Yeniçeri’nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:58
Cumhuriyet, HALK TV ve Gerçek Gündem’in Sıla bebek yalanına açıklama! Tekirdağ Başsavcılığı: Üvey baba dahil tüm tutuklular cezaevinde!

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Tekirdağ'da üvey babası ve komşu çocukları tarafından cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümü gündemi derinden sarsmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin Sıla bebek yalanıCumhuriyet gazetesinin Sıla bebek yalanı

Kan donduran olayla ilgili anne, üvey baba ve 2 komşu çocuğu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halkın hassas noktalarını kaşımayı seven CHP medyası yeni bir algı operasyonuna soyundu.

Gerçek GündemGerçek Gündem

Cumhuriyet, HALK TV ve Gerçek Gündem gibi CHP'nin fonladığı gazeteler, Sıla bebeğin üvey babasının tahliye edidiği yönünde yalan haberler servis etti.

Halk TVHalk TV

Konuyla ilgili Tekirdağ Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır.

Şüpheli B.Y 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.

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Anne'nin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır.

Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir.

TAHLİYE Mİ OLDULAR?

Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.

Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır.

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