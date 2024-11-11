SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı: İsrail’e "petrol sevkiyatı" yalanı çöktü!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:44 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 08:58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı: İsrail’e petrol sevkiyatı yalanı çöktü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

TESLİM NOKTASI İSRAİL OLAN HERHANGİ BİR YÜKLEME YOK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen satışlara ilişkin süreç aşağıda sunulmuştur. BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir. Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır. Petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı: Avrupa’da birinciyiz
CHP/DEM’in Esenyurt’taki terör yuvası çökertildi! Ahmet Özer belediyeye PKK’lıları doldurmuş
Türk Telekom
KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!
Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?
Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan Riyad’a gitti
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! Donald Trump ateşkes için devreye girdi! Biden yönetimine talimat verdi
CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı
Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Bu karara gülünür
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Sıcaklıklar 12-13 derece düşecek! 18 ile uyarı
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını yorumladı! Yıldız isme eleştiri: Kafa olarak hazır değil
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: Türkiye’nin geleceğinde teröre yer yok
Evlenene 167 bin TL: Devletin çeyiz desteği artıyor! Nelere dikkat edilmeli?
SON DAKİKA