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CHP'de kriz devam ediyor! Ankara'daki Ebru Gündeş konserinin fatura belgesi ortaya çıktı!

Ankara’daki Ebru Gündeş konserinin fatura belgesi ortaya çıktı. ABB’nin gerçekçi bir açıklama yapmadığı konserin belgesine göre Gündeş 16 milyon, organizatör kuruluş 52 milyon lira almış. Bu tutarlara vergi de dahil değil.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
CHP’de kriz devam ediyor! Ankara’daki Ebru Gündeş konserinin fatura belgesi ortaya çıktı!

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Ballı konser tartışması bitmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mor ve Ötesi grubuna, 19 Mayıs konserlerinde 71 milyon TL ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin "Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı" açıklaması yapıldı. Mor ve Ötesi ise "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklaması yaptı.

İNCELEME BİTMEDİ
Bu tartışmalarla sürerken Ebru Gündeş konseri gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl etkinlikleri için Ankara'da düzenlenen Ebru Gündeş konserinin giderleriyle ilgili iç inceleme başlatıldığını açıkladı. Gündeş Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı. Mansur Yavaş konserin ödemesinin gerçekleştirilmediği ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyeceği söylendi.

Son çıkan belgeye göre bu konser için ödenen tutar netleşti. Ebru Gündeş, söz konusu konserden 16 milyon 215 bin TL almak üzere anlaşmış. 16 milyon 215 bin TL'yi 69 milyondan düştüğümüzde geriye kalan tutar ise 52 milyon 800 bin lira. Fakat 10 günlük bir hizmet bedeli karşılığında bu tutar istendi. Bu tutarlara KDV de eklendiğini toplam ödenen 80 milyon lirayı aşıyor.

Mansur Yavaş’ın 69 Milyonluk Ebru Gündeş konserinin skandal detayları ortaya çıktı!Mansur Yavaş’ın 69 Milyonluk Ebru Gündeş konserinin skandal detayları ortaya çıktı!
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