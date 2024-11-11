Hakkında arama kararı vardı! Milli irade düşmanı Barbaros Şansal İstanbul’da gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.

Milli iradeyi ayaklar altına alan beyanları bulunan, kutsal değerleri hiçe sayıp toplumun sinir uçlarıyla oynayan paylaşımlar yapan Barbaros Şansal , İstanbul Havalimanı 'nda gözaltına alındı. Şansal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Barbaros Şansal (Takvim.com.tr / Arşiv)



HAKKINDA ARAMA KARARI VARDI



Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETME"



Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.





