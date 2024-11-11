TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Gazze açıklaması: "İnsanlık tarihinin dönüm noktasıdır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Ege Üniversitesi (EÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde İsrail 'in Gazze Şeridin'de Filistin halkına yaptığı katliamlara ve yönelik, "Gazze meselesi, insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisidir. İddialı bir şekilde söylüyorum ki bundan sonra ne uluslararası sistem eskisi gibi devam edecek ne İsrail bu şekilde saldırganlıklarını sürdürebilecek ne de Filistin davası bu haliyle devam edecektir." dedi.

Numan Kurtulmuş Ege Üniversitesi 2024-2025 Akademik Açılış Töreni'ne katıldı (İHA)

Üniversitelerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı, ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının, dünyayla yarışabilmesinin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. İzmir'in, Milli Mücadele'nin sembol şehirleri arasında yer aldığını kaydeden Kurtulmuş, Ege Üniversitesinin de Türkiye'de bilim hayatının öncüleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilk asrının geride bırakıldığını, bir asrın sonunda tam manasıyla "güçlü, büyük Türkiye" istikametinde yürüyebilen bir ülkeye kavuşulduğunu belirterek, bu mücadelenin en başından itibaren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere emeği geçenlere şükranlarını dile getirdi.

"TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN HEDEFİNDEN VAZGEÇMEMİŞTİR"

Türk milletinin en zor şartlar altında farklılıkların hepsini bir tarafa bırakarak ortak milli hedeflerde bir araya gelebilmeyi başardığını ve bu istikamette başarılı sonuçlar alabildiğini söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her şart altında, zor mücadelelerin içinde dahi farklı fikirleri bir araya getirerek bu farklı fikirlerin mücadelesinden milletin hayrına olacak sonuçları çıkarmayı başarabilmiş bir milletiz. Dolayısıyla birinci asrın en önemli kazanımlarından birisinin demokratik uzlaşma kültürü olduğunu ifade etmek isterim. Bir asrın özetini yap derseniz, bir başka kavram ise kalkınmacılıktır. Türkiye, en zor şartlarda bile hep karşısına bir hedef olarak kalkınmacılığı koymuştur. Yokluk içerisinde bile nasıl fabrikalarımızı kurabiliriz, nasıl Türkiye'nin ekonomik gelişmesini sağlayabiliriz, nasıl teknoloji alanında ileriye gidebiliriz diye hep bir mücadelenin, gayretin içerisinde olmuştur. Türkiye'nin teknolojideki bağımsızlık mücadelesinde ne yazık ki her zaman bu mücadeleyi önlemek isteyen dahili ve harici birtakım unsurların olduğunu, önümüze taş koyduklarını, Türkiye'nin milli teknoloji hamlelerinin akamete uğratılması için nice ayak oyunlarının yapıldığını da çok iyi biliyoruz.

Buna rağmen Türkiye, hiçbir zaman geçtiğimiz asır içerisinde kalkınmacılık hedefinden vazgeçmemiştir."