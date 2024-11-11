TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Gazze açıklaması: "İnsanlık tarihinin dönüm noktasıdır"

Gazze (takvim.com.tr | Arşiv)
"GAZZE MESELESİ, İNSANLIK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİSİDİR"
Filistin davasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Gazze meselesi, insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisidir. İddialı bir şekilde söylüyorum ki bundan sonra ne uluslararası sistem eskisi gibi devam edecek ne İsrail bu şekilde saldırganlıklarını sürdürebilecek ne de Filistin davası bu haliyle devam edecektir. Filistin davası için de yeni bir dönem başlamıştır. İsrail için de yeni bir dönem başlamıştır ama hepsinden önemlisi, dünya sistemi için yeni bir dönemin kurulması artık kaçınılmaz olarak ihtiyaç haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri 14-15 uluslararası toplantıya katıldığını, son olarak Brezilya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne iştirak ettiklerini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki başlangıçta ülkelerin bir kısmı İsrail'den daha fazla İsrailci idi ama şimdi bu soykırımlar, bu insanlık suçları, bardağı taşırmış olan bu katliamlar, hiç kimsenin savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. Biz, ilk günden itibaren yeni bir küresel sistemin kurulmasının şart olduğunu söylüyorduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün bunları uluslararası platformlarda söylerken belki bu görüşler çok fazla taraftar bulmuyordu ama sizi temin ederim ki 14 ay sonunda geldiğimiz noktada insanlar, kendileri söyleyemeseler de bizim açıktan söylediklerimiz karşısında takdirlerini ve tebriklerini gelip bize ifade ediyorlar."
G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde "Apartheid rejimine benzer uygulamaları, yapmış olduğu soykırım, 50 bini aşkın masum, sivil, kadın, çocuk öldüren İsrail hükümetinin uygulamaları dolayısıyla İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasının konuşulma vakti gelmiştir." dediğini aktaran Kurtulmuş, bunu söyleyebilmenin de cesaret istediğini ancak Türkiye'nin temsilcisinin bunu söyleyebileceğini dile getirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi'nde konuştu (AA)
Dünyada yeni bir sistem kurulmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin bunun için öncü ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu konuda Türkiye'nin siyasetinin ve akademisinin önemli rol oynayacağını belirtti. Dünyanın bugünkü sistemini var eden zihniyetin, değer yargılarının çöktüğünü, paradigmanın iflas ettiğini dile getiren Kurtulmuş, dolayısıyla yeni bir sözün, yeni bir bakış açısının, bütün insanlığı kapsayacak bir teklifin hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
Kurtulmuş, "Eğer yeni bir dünya kurulacaksa hiç şüphesiz, şu andaki sistemin en temel yanılgılarından birisi olan güçlünün hakkının alındığı değil haklının hakkının alındığı ve teslim edildiği bir bakış açısının ortaya konulması lazım." dedi.
Bugünkü küresel sistemin temel yanılgılarından birinin de dünya sisteminin egemenlerinin, "sadece dünyayı değil bütün kainatı babalarının malı gibi görmesi" olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "İklim anlaşmalarından sonuç çıkmamasının temel nedenlerinden birisi budur. Bir taraftan iklim sözleşmeleri üzerinden birtakım siyasi manevra yapanların önce şunun hesabını vermeleri lazım, dünyanın bütün büyük nehirleri bugün zehir, kir, pas akıyorsa kalkınma adı altında dünyanın bütün imkanlarını sürdürmek isteyen bu zihniyetin büyük payı vardır." şeklinde konuştu.
İnsanların arasında eşitsizlik anlayışının bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Yeni bir küresel sistemden bahsedeceksek insanların yaratılışta eşitliği prensibini içselleştirmiş bir anlayışı ortaya koymak zorundayız." dedi.
Kurtulmuş, yeni küresel sistemin bir diğer temel ilkesinin de "devletlerin egemenlikte eşitliği prensibi" olduğunu kaydetti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Ege Üniversitesine dereceyle giren öğrencilere belgelerini verdi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Rektörü ve akademisyenleri ile birlikte fotoğraf çektirdi (AA)
REKTÖRLÜĞE ZİYARET
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından karşılanan Kurtulmuş, Rektörlük önünde kendisini bekleyen Azerbaycanlı öğrencilerle de sohbet etti. Kurtulmuş, daha sonra Rektör Prof. Dr. Budak'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti (AA)
Programlara İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ve il protokolü de katıldı.