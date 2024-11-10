TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Siyasetin milli irade haricinde hiçbir iradeden talimat almaması lazım. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de TBMM'dir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan anayasa ve iç cephe yorumu: Bu müzakereler Türkiye'yi rahatlatır (AA)



Zirvede, işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması teklifinde bulunduklarını aktaran Kurtulmuş, BM ile diğer uluslararası kuruluşların, siyasal ve finansal eşitsizlik ve adaletsizliklere çözüm üretemediği, barış, istikrar ve güvenceyi sağlayamadığı gerekçesiyle acilen yeni bir küresel, siyasal ve finansal mimariye ihtiyaç duyulduğu ve bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Kurtulmuş, zirvenin ortak bildirisinde Orta Doğu ve Gazze konusunda bir paragraf yer almasını istediklerini ancak bazı üye ülkelerin itirazları nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlattı. Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanlığının açıklamasında Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze'deki vahşet ve Lübnan konularında bazı üye ülkelerin görüşlerini belirttiği, diğer ülkelerin de bu tür konuların P20'de yer almaması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Bir gazetecinin "Uluslararası kamuoyunun Filistin konusundaki tutumunu nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, katıldığı uluslararası toplantılarda çoğu ülkenin "İsrail'den daha fazla İsrailci" davrandığını ancak İsrail'in katliamlarının savunulamaz noktaya gelmesi sonrasında hem kendi kamuoyları hem de dünya kamuoyundaki tepkiler nedeniyle çoğu ülkenin açıktan İsrail saldırganlığını savunan tavır içerisinde olamadığını kaydetti.

Bu gelişmenin önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Birçok ülke artık daha yüksek sesle itirazlarını dillendirmeye başladı. Türkiye'den sonra konuşan İtalya ve Endonezya Meclis Başkanları aşağı yukarı bizim konuşmamızla örtüşen konuları dile getirdiler. Özellikle 'Dünya beşten büyüktür', 'Yeni bir dünya kurulmalıdır', 'Dünyada yeni bir siyasi mimariye ihtiyaç vardır' tezlerimizi dile getirdiğimizde artık çok daha fazla dinlendiğini, çok daha fazla hak verildiğini müşahede ediyoruz. Bu sevindirici bir gelişmedir." dedi.