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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'da diplomasi trafiğini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dari, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile Riyad'da bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:09 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:32
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Riyad’da diplomasi trafiğini sürdürüyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında mevkidaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi (AA)

Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından yapılan paylaşımlarda Bakan Fidan'ın, "Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi (AA)

Diğer paylaşımda ise Fidan'ın Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de bir araya geldiği açıklandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel bir araya geldi (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel bir araya geldi (AA)

Bakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Khaleel ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati bir araya geldi (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati bir araya geldi (AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile bir araya geldi

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