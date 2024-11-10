Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Riyad’da diplomasi trafiğini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında mevkidaşları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında mevkidaşları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından yapılan paylaşımlarda Bakan Fidan'ın, "Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
Diğer paylaşımda ise Fidan'ın Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de bir araya geldiği açıklandı.
Bakan Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü.