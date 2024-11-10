Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Riyad’da diplomasi trafiğini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı resmi X hesabından yapılan paylaşımlarda Bakan Fidan'ın, "Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya geldi (AA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi (AA)

Diğer paylaşımda ise Fidan'ın Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile de bir araya geldiği açıklandı.