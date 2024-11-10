İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polise taş atan 253 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı Terör Suçlarından, 27'si Güvenlik Suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahısın yakalandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından paylaşılan gönderide şu detaylara yer verildi:

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca;

📍Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,

📍Terör Örgütü Propagandası Yapmak,

📍2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve

📍Görevli Memura Mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden;

33'ü tutuklandı.

37'si hakkında adli kontrol kararı ve

3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.