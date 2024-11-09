Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor.

9 YIL SONRA BİR İLK

Kabine üyeleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Çankaya'da bir araya gelecek. 2015'ten bu yana Beştepe'de yapılan Kabine Toplantıları, 9 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanllığı Külliyesi yerine Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

Çankaya Köşkü (AA)

Bu kararla Kabine Başbakanlık makamının kapatılması sonrası ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak. Bu nedenle hafta sonu gerçekleştirilecek Kabine ayrı bir önem taşıyacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA/29 Ekim 2024)



Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlenecek. 10 Kasım'da törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak.



ERDOĞAN'IN 10 KASIM PROGRAMI BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan daha sonra Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma programına katılacak.



Atatürk Müzesi (Ekran görüntüsü/A Haber)

Ardından Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını yapacak.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine (AA)



Başkan Erdoğan'ın 10 Kasım'daki son programı Kabine Toplantısı olacak. Kabine Toplantısı'na Çankaya'da başkanlık ederek de bir ilki gerçekleştirecek. Erdoğan, en son 5 Haziran 2023'te yeni Kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Kabine gündeminde Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak. Kabine'de ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine (AA)

Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Başkan Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.