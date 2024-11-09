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Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonu: 142 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli çevrim içi zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonu düzenlendiğini bildirdi. 150 zehir tacirinin yakalandığı belirtilirken operasyonlarda 142 kişi tutuklandı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 08:25 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 08:46
Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonu: 142 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-47" operasyonunda yakalanan 150 şüpheliden 142'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

783 PERSONEL KATILDI
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "çevrim içi zehir tacirlerine" yönelik, 783 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiğini belirtti.

Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonundan görüntüler (Sosyal medya)Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonundan görüntüler (Sosyal medya)

142'Sİ TUTUKLANDI
Sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 142'sinin tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonların süreceğini vurguladı.

Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonundan görüntüler (Sosyal medya)Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonundan görüntüler (Sosyal medya)

Siber devriyelerin, çevrim içi platformlar ve şifreli mesajlaşma ağlarındaki anahtar kelimeleri, sembolleri ve şüpheli hesapları izleyerek uyuşturucu satıcılarını tespit ettiğini bildiren Yerlikaya, "Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonundan görüntüler (Sosyal medya)Zehir tacirlerine Narkoçelik-47 operasyonundan görüntüler (Sosyal medya)

Operasyon görüntülerini paylaşan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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