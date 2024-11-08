Göç İdaresi yabancılara kötü muamele iddialarını yalanladı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında geri gönderme merkezleriyle ilgili "iftira" ve "dezenformasyon" içerikli iddiaların gündeme getirildiği ifade edildi.

Geri gönderme merkezlerinin tamamının "kötü muameleye sıfır tolerans" prensibi ile işletildiği vurgulanan açıklamada, "Çatalca Geri Gönderme Merkezi dahil tüm geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında olanların (özel hayatın mahremiyeti gereği kaldıkları odalar dışında) bulunabilecekleri tüm alanlar kör nokta kalmayacak şekilde 24 saat kamera ile takip edilmektedir." denildi.

Açıklamada, ortaya atılan iddialarla ilgili vakaların dikkatle incelendiği ve herhangi bir şüphe durumunda adli ve idari yönden etkin soruşturma başlatıldığı vurgulandı. "Herhangi bir hata, kusur veya ihmal tespit edilmesi halinde kanunun öngördüğü müeyyideler uygulanmaktadır. Hiçbir iddia göz ardı edilmemektedir." denildi.

İlgili mevzuat gereği geri gönderme merkezinde çalışan personellere "kötü muamele yasağının yazılı ve sözlü olarak tebliğ edildiği" aktarılan açıklamada, temel insan hakları başta olmak üzere çeşitli eğitimler verildiği bildirildi.

2024 YILI İTİBARIYLA 631 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, geri gönderme merkezlerinin uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk gereği hem haberli hem de habersiz olarak sürekli denetlendiği, 2024 yılı itibarıyla 631 denetim ve 134 ziyaret gerçekleştirildiği ifade edildi.

Göç İdaresi tarafından, "Tüm geri gönderme merkezlerinde barınanlara yemek, temizlik, havalandırma, sağlık hizmetlerine erişim, avukata ve adli yardıma erişim, ailesi ile görüşme, dış dünya ile iletişim, psikososyal destek hizmetleri, tercümanlık, ibadet odaları, dilek-şikayet mekanizması ve benzeri hizmetler kesintisiz olarak sunulmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan yabancıların görüşmelerini, avukat-müvekkil mahremiyet kurallarına uygun olarak görüşme odasında gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Hukuki yardıma erişimde sistemin eksiksiz çalışmasına engel teşkil eden herhangi bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, gözetim altında bulunan yabancıların avukatlarıyla görüşme sayılarının kayıt altında tutulduğu belirtildi. Bu yıl, geri gönderme merkezlerine 27 bin 390 avukatın geldiği ve toplamda 239 bin 664 görüşme yapıldığı ifade edildi.

"SEVKLER KAPASİTE YÖNETİMİ KAPSAMINDA YAPILMAKTA"

Açıklamada, yabancılarla ilgili tüm işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun olarak yapıldığı ve hiçbir yabancının hukuka aykırı bir şekilde geri gönderme merkezlerinde tutulmadığı vurgulandı. Ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Geri gönderme merkezleri ile ilgili mesnetsiz yakıştırmalar yapılması kabul edilemez. Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu haksız ithamlar, ülkemizin hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi temel alan göç yönetimi faaliyetlerine gölge düşürmeyi amaçlamaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemiz mazlumlara yardım elini uzatmaktadır. Diğer taraftan ülkemiz, düzensiz göçle mücadele de dahil tüm göç yönetim süreçlerini insan haklarına uygun olarak yürütmektedir. Ülkemizde yakalanan düzensiz göçmenlerin tespiti ve yakalanmasından, geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınmasına ve sonrasında ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilmelerine kadar yürüttüğümüz tüm süreç boyunca hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi gözeterek hareket etmekteyiz.

Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."