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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! 9 dereceyi göreceğiz! Haftaya yağış var

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının 9 dereceye düşeceği tarihi de açıklayan MGM, günlerdir kurak geçen İstanbul'a önümüzdeki hafta yağış geleceğini bildirdi. Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 09:51
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! 9 dereceyi göreceğiz! Haftaya yağış var

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Kasım ayının ortalarına doğru ilerlerken Türkiye gündüzleri güneşli geceleri ise sert soğukla karşılaşıyor. Vatandaşlar, yola çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merak edilen hava tahminlerini paylaştı. MGM'nin son verilerinde İstanbul'da sıcaklıkların 9 dereceye düşeceği tarihi verdi. Öte yandan iki haftalık yağışsız günlerin ardından önümüzdeki hafta İstanbul'a yağış geliyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İşte il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 22°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 22°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 16°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 17°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 14°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA, 16°C

Az bulutlu ve açık

VAN, 10°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 21°C

Az bulutlu ve açık

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