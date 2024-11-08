HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! 9 dereceyi göreceğiz! Haftaya yağış var

Takvim Foto Arşiv AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA, 27°C Az bulutlu ve açık ANTALYA, 27°C Az bulutlu ve açık HATAY, 24°C Az bulutlu ve açık MERSİN, 28°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA, 16°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI, 18°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR, 17°C Az bulutlu ve açık KONYA, 14°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU, 16°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE, 17°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP, 18°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto Arşiv ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. AMASYA, 16°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN, 12°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN, 16°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto Arşiv DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ERZURUM, 9°C Parçalı bulutlu KARS, 8°C Parçalı bulutlu MALATYA, 16°C Az bulutlu ve açık VAN, 10°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR, 19°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP, 20°C Az bulutlu ve açık SİİRT, 18°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA, 21°C Az bulutlu ve açık TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN