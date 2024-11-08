Göçmen kaçakçılığına geçit yok! 41 ilde Kalkan-28 operasyonu: 257 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde, son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında, 257 organizatörün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)

59'SU TUTUKLANDI

41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını aktaran Yerlikaya, bu kişilerin 59'unun tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin adli işlemlerinin sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenlendiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu operasyonlar sonrasında 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693'üne ise adli kontrol kararı verildi. Düzensiz göçle mücadele, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."