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Katiller hesap verecek! Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanıyor.

Hüseyin Kaçar Hüseyin Kaçar
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Katiller hesap verecek! Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak

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Diyarbakır Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılmıştı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

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