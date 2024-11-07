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KADEM’den Kadın ve Adalet Zirvesi! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

KADEM, 8-9 Kasım’da İstanbul’da Yapay Zeka ve Kadın zirvesi düzenleyecek. Zirvenin açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Zirvede yapay zekâ aracılığıyla kadınlar için daha adil bir dünya inşa etmenin yolları masaya yatırılacak.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:30 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:30
KADEM’den Kadın ve Adalet Zirvesi! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

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Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) "Yapay Zekâ ve Kadın" temasıyla düzenleyeceği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın başlıyor.

İki gün sürecek zirvede, kadın haklarının korunması ve toplumsal adaletin sağlanması amacıyla yapay zekânın ve teknolojinin nasıl bir etki oluşturabileceği masaya yatırılacak.

Yapay Zeka ve Kadın ZirvesiYapay Zeka ve Kadın Zirvesi

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacıların bir araya geleceği zirve, kadınların daha adil ve güvenli bir dünyaya ulaşması için önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca, kadınların daha güvenli ve adil bir toplumsal yapıya kavuşması için yapay zekâ ve teknolojinin sunduğu fırsatlar, "Varoluşta özgürlük, sorumlulukta adalet" ilkesi doğrultusunda değerlendirilecek.

Açılış konuşması Başkan Erdoğan'danAçılış konuşması Başkan Erdoğan'dan

ÇÖZÜMLER SUNACAK

Zirvenin ilk günü olan 8 Kasım'da Başkan Erdoğan'ın hitaplarıyla açılış yapılacak; kadın haklarının korunması, toplumsal adaletin sağlanması ve teknolojinin bu alandaki rolü detaylı şekilde ele alınacak.

KADEM'in 2014 yılından bu yana süregelen çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen zirve, kadınların iş gücüne daha aktif katılmaları, dijital ortamlarda kendilerini güvenle ifade edebilmeleri ve toplumsal adaletin güçlendirilmesine dair çözümler sunmayı amaçlıyor.

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