Diyabakır’da yenidoğan skandalı! Hemşirenin ihmali yüzünden ikiz bebeklerden biri kusmuğunda boğularak hayatını kaybetti

Türkiye'de infiale yol açan Yenidoğan Çetesi skandalının üzerinden henüz çok geçmeden bir skandal da Diyarbakır'da yaşandı. 24 Ağustos 2021 yılında K.A., erken doğum nedeniyle gittiği özel bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi. Yenidoğan yoğun bakım bölümünde kuvöze alınan ikizlerden erkek çocuk E.A.A, aynı yıl 5 Ekim'de hayatını kaybetti. E.A.A'nın ölümü, doğal ölüm olarak ailesine iletildi.

HASTA BAKICI ANLATTI

14 Ekim'de ikiz bebeklerinden kızını ziyarete giden baba E.A, burada çalışan hasta bakıcının kendisine çocuğunun ölümünün doğal ölüm olmadığını ve hemşirelerin ihmali sonucu kusmuğunda boğularak öldüğünü, bu ihmalleri kayıt altına aldığını söylemesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Muhammet Tanrıkulu'ya da vekalet verdi. Ölüm sebebinin belirlenmesi için 18 Ekim'de otopsi işlemi gerçekleştirilerek, dosya Adana, İstanbul ve Diyarbakır Adli Tıp Birimlerine gönderildi. 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaa önceki gün sonuçlandı. Kararın mahkeme tarafından verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.