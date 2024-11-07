Başkan Erdoğan, Bişkek’ten net mesajlar verdi: BM Gazze için karar alamıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi:



Türkiye olarak İsrail'in bu vahşetini, insanlık dışı katliamını kabul etmiyoruz. Türk dünyası da kararlı bir duruş sergilemeli. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. BM Gazze için karar alamıyor.



Bugünlere engelleri aşarak geldik ama hala kat etmemiz gereken ciddi mesafe var. Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Üye ülkeleri ortak alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümü gerçekleştirmeli. Türkiye Azerbaycan ve KKTC bu konuda hazır. Ortak gelecek inşa ediyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olur.

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