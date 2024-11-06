PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kocaeli'de 60 milyon TL'lik haksız kazanca operasyon! Sahte fiş ve fatura çetesi çökertildi: 57 gözaltı

Kocaeli'de sahte fiş ve fatura düzenleyip, vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 60 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 14:34 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 14:34
Kocaeli’de 60 milyon TL’lik haksız kazanca operasyon! Sahte fiş ve fatura çetesi çökertildi: 57 gözaltı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte fiş ve fatura düzenleyip, vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kocaeli'de sahte fiş ve fatura çetesi çökertildi (DHA)Kocaeli'de sahte fiş ve fatura çetesi çökertildi (DHA)

57 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda fatura düzenlenen cihazlar, yaklaşık 10 bin sahte fatura ve sahte faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi.

60 milyon TL'lik vurgun yapmışlar (DHA)60 milyon TL'lik vurgun yapmışlar (DHA)

Ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de sahte fiş ve fatura çetesi çökertildi (DHA)Kocaeli'de sahte fiş ve fatura çetesi çökertildi (DHA)

Şüphelilerin emniyetindeki işlemleri sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’da ABD’ye yeniden başkan seçilen Donald Trump’a tebrik: Tebrikler dostum | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? S-400, F-35, F-16...
Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde ortak alfabe mesajı: Ortak geleceğe adım atmanın nişanesidir!
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan flaş açıklamalar
Yahudilerin yüzde 79’u Kamala Harris’e oy verdi! Siyonistler destekledi Amerikan medyası uçurdu yine de kazanamadı
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump: 270 delegeye ulaştı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarih verdi: Gıda İşletmeleri Karekod Uygulaması zorunlu olacak! | Et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız
Piyasalarda Donald Trump etkisi! Kamala Harris’i devirdi rekor geldi... Altın, dolar euro son durum
EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar yarışa girdi! Kasım ayı promosyon kampanyası netleşti! En yüksek hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, ING, Yapı Kredi...
İblis başı Fetullah Gülen’in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!
Diyarbakır’da yenidoğan skandalı! İhmal mi çete işi mi? Mağdur aileden kan donduran iddia: TikTok çekip uyudu bebek kusmuğunda boğuldu
ABD basınında Trump şoku! Sunucu canlı yayında dehşete düştü: Hüküm giymiş eski başkan…
Hava sıcaklıklarında Polar Vortex etkisi! Kara kış kapıda! Bugün hava nasıl olacak? | Polar Vortex nedir?
Trump kutlamada Harris cephesinde ölüm sessizliği! Elon Musk ile zafer pozu
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi
SON DAKİKA