Kocaeli’de 60 milyon TL’lik haksız kazanca operasyon! Sahte fiş ve fatura çetesi çökertildi: 57 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte fiş ve fatura düzenleyip, vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.