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MSB duyurdu! Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:56 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:59
MSB duyurdu! Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "teröristlerin havadan ve karadan vurulmasına devam edildiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

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