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Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken rapor! İşte istenen ceza

İstanbul'da, annesi Havva Sayan'ı öldürüp, kesik başını sokağa atan oğlu Ali Sayan hakkında istenen ceza belli oldu. Sayan için "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:46 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 13:02
Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Cani evlat Ali Sayan hakkında dikkat çeken rapor! İşte istenen ceza

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Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan hakkında "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Ali Sayan tartıştığı annesi Havva Sayan'ı 13 yerinden bıçaklayıp ardından kafasını keserek katletmişti.Ali Sayan tartıştığı annesi Havva Sayan'ı 13 yerinden bıçaklayıp ardından kafasını keserek katletmişti.

Bağcılar'daki vahşi cinayette yeni detaylar!


Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat hazır bulundu.

Havva Sayan'ı öldüren Ali Sayan.Havva Sayan'ı öldüren Ali Sayan.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI
Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanık Ali Sayan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Sayan'ın "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık Ali Sayan savunmasında, Adli Tıp Kurumunun raporunu beklediğini, rapora ve mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını söyledi.
Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyor.



Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu öldüğü vurgulanıyor.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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