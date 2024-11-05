Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında duruşma tarihi belli oldu

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin haklarında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 5 sanık, ilk kez 16 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi, kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.
Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)
İLK DURUŞMA 16 OCAK 2025
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 16 Ocak 2025'te Küçükçekmece Adliyesi'ndeki büyük salonda yapılmasına hükmetti.
Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)
İDDİANAMEDEN
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.
Olay günü Yenibosna ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı arasında yol yapım ve onarım işlemleri yapıldığı anlatılan iddianamede, Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine seyir halindeki 34 TR 6183 plakalı metrobüsün şoförü Düzgün Murat Çetin'in, yol yapım çalışması nedeniyle geçici olarak trafik akışının sağlanması amacıyla D-100 kara yolunda dubalarla işaretli olarak verilen bypass yol girişini kaçırdığı aktarılıyor.