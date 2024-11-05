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Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında duruşma tarihi belli oldu

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin haklarında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 5 sanık, ilk kez 16 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:24 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:27
Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında duruşma tarihi belli oldu

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Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin haklarında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 5 sanık, ilk kez 16 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi, kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

İLK DURUŞMA 16 OCAK 2025
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 16 Ocak 2025'te Küçükçekmece Adliyesi'ndeki büyük salonda yapılmasına hükmetti.

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

İDDİANAMEDEN
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Metrobüs kazasının en net görüntüsü kamerada!

Olay günü Yenibosna ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı arasında yol yapım ve onarım işlemleri yapıldığı anlatılan iddianamede, Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine seyir halindeki 34 TR 6183 plakalı metrobüsün şoförü Düzgün Murat Çetin'in, yol yapım çalışması nedeniyle geçici olarak trafik akışının sağlanması amacıyla D-100 kara yolunda dubalarla işaretli olarak verilen bypass yol girişini kaçırdığı aktarılıyor.

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

İddianamede, Çetin'in, metrobüs trafiğine kapalı yolda seyrine devam ederken park halindeki ve sürücü koltuğunda İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezinde saha amiri olan sanık Şafak Yıldız ve ön yolcu koltuğunda Zafer Ömür'ün bulunduğu 34 DFL 305 plakalı aracı gördüğü belirtilerek, Çetin'in panikleyerek araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen Emrah Yıldırım'ın idaresindeki 34 TN 2764 plakalı metrobüse çarptığı kaydediliyor.

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İBB'de denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.

Küçükçekmecedeki metrobüs kazası hakkında iddianame tamamlandı! 5 kişiye 15er yıl hapis istemiKüçükçekmecedeki metrobüs kazası hakkında iddianame tamamlandı! 5 kişiye 15er yıl hapis istemi
Küçükçekmece'deki metrobüs kazası hakkında iddianame tamamlandı! 5 kişiye 15'er yıl hapis istemi

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