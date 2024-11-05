Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında duruşma tarihi belli oldu

İddianamede, Çetin'in, metrobüs trafiğine kapalı yolda seyrine devam ederken park halindeki ve sürücü koltuğunda İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezinde saha amiri olan sanık Şafak Yıldız ve ön yolcu koltuğunda Zafer Ömür'ün bulunduğu 34 DFL 305 plakalı aracı gördüğü belirtilerek, Çetin'in panikleyerek araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen Emrah Yıldırım'ın idaresindeki 34 TN 2764 plakalı metrobüse çarptığı kaydediliyor.

Küçükçekmece'deki metrobüs kazası (Takvim.com.tr/Arşiv)

Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İBB'de denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.