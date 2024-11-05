DEM’li başkanlar görevden alındı! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, DEM partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı, "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aldıkları hapis cezaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırdı. Daha önce iki kez görevden alınan Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kobani davası kapsamında örgüte üye olma suçundan 10 yıl hapis ceza aldığı açıklandı.



Batman Belediye Başkanı Sönük'ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Halfeti Belediye Başkanı Karayılan'ın ise hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nu atadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'e giderek Ahmet Türk'ün mitinginde konuştu.

KERİM CENGİL

ESENYURT'TA PKK TERÖRÜ

Kayyum atanan Esenyurt'ta bir grup PKK yandaşı, ortalığı birbirine kattı. Çöp tenekelerini yaktı. Çok sayıda kişi, gözaltına alındı.