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DEM'li başkanlar görevden alındı! Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı

Terör örgütü PKK’ya üye olmakla suçlanan ve cezaya çarptırılan Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları, görevlerinden alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
DEM’li başkanlar görevden alındı! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum atandı

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İçişleri Bakanlığı, DEM partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı, "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aldıkları hapis cezaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırdı. Daha önce iki kez görevden alınan Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kobani davası kapsamında örgüte üye olma suçundan 10 yıl hapis ceza aldığı açıklandı.

Batman Belediye Başkanı Sönük'ün de Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Halfeti Belediye Başkanı Karayılan'ın ise hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nu atadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'e giderek Ahmet Türk'ün mitinginde konuştu.
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