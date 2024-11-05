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CHP'nin PKK bağlantısı ortaya çıkan Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı

DEM ve CHP’nin kent uzlaşısı adı altında iş birliği yaptığı Esenyurt’taki Belediye Başkanları Ahmet Özer’in terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıkmış, skandal sonrası Özer, düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Özer’in tutuklanmasının ardından PKK’lı isimlerle görüşmeleri ifşa olduğu halde CHP, DEM ile birlik olup sokak çağrısı yaptı. Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyuma tepki gösteren ve Ahmet Özer’in yanında olduğunu iddia eden CHP ve DEM’in tutukluluğa itiraz etmediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:03
CHP’nin PKK bağlantısı ortaya çıkan Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar (Takvim Foto Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar (Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer emniyetteki işmelerinin arından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) konuldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar (Takvim Foto Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar (Takvim Foto Arşiv)

NÖBET ÇAĞRISI YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK olağanüstü toplanırken, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde toplanma çağrısı yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Esenyurt Belediye Başkanı için 'Esenyurt' nöbetine başlayacaklarını, parti olarak 15 gün boyunca milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla ilçe binasında çalışacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitingi (Takvim Foto Arşiv)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitingi (Takvim Foto Arşiv)

TUTUKLULUĞA 6 GÜNDÜR İTİRAZ EDİLMEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmanın başsavcısı ve soruşturmayı yürüten savcıları hedef alan CHP üst yönetiminin parti avukatlarını görevlendirmeyerek tutukluluğuna itiraz etmedikleri ortaya çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde ve belediyede arama (Takvim Foto Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde ve belediyede arama (Takvim Foto Arşiv)

SİYASİ ŞOV MU?
Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarının önüne engel çıkartan CHP'nin bu tutumu akıllara siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya mı çalıştıkları sorusunu getirdi. Özer'in tutukluluğuna itiraz etmek için avukatların nöbetçi mahkemelerin değişimini mi beklediği sorusu akılla geldi.

Esenyurtta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleriEsenyurtta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri

SOKAKLARI KARIŞTIRMA PEŞİNDELER
CHP'nin DEM'le bir olup sokak çağrısı yapmasının ardından özellikle Esenyurt'ta terör seviciler sokakları karıştırmaya başladılar.

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