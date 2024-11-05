CHP’nin PKK bağlantısı ortaya çıkan Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı

TUTUKLULUĞA 6 GÜNDÜR İTİRAZ EDİLMEDİ Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmanın başsavcısı ve soruşturmayı yürüten savcıları hedef alan CHP üst yönetiminin parti avukatlarını görevlendirmeyerek tutukluluğuna itiraz etmedikleri ortaya çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evinde ve belediyede arama (Takvim Foto Arşiv)

SİYASİ ŞOV MU?

Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarının önüne engel çıkartan CHP'nin bu tutumu akıllara siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalamaya mı çalıştıkları sorusunu getirdi. Özer'in tutukluluğuna itiraz etmek için avukatların nöbetçi mahkemelerin değişimini mi beklediği sorusu akılla geldi.