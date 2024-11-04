Sınır ötesindeki kahramanların bir günü! Çelik bilek PÖH'lerle teröre geçit yok... "İki seçeneğimiz var ya şehadet ya zafer"

Terörle mücadeledeki cesareti ve başarılarıyla "çelik bilek" unvanıyla anılan Polis Özel Harekat
timlerinin Suriye
sınırındaki özel operasyonları görüntülendi.
Suriye'nin Afrin
, Cerablus
, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üst bölgelerinde devletin iradesini ve gücünü temsil eden bu kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının sızma girişimlerini 7 gün 24 saat engellemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.
Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)
SABAH'ta yer alan habere göre; Özel Harekat, modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyla donatılmış olmasıyla dikkat çekerken, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin düzenlemeyi planladığı saldırıları önleme konusunda etkin bir performans sergiliyor. Özellikle zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonlarda, terör örgütlerinin sabotaj ve bombalı eylem hazırlıklarını engelleme konusundaki başarılarıyla takdir topluyor.
KESKİN NİŞANCILARIMIZ DÜNYANIN EN İYİLERİ
Özel
Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz 'Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye'nin güvenliğini onlara emanet ettik" dedi. Suriye
'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil'den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildi. Keskin nişancı timleri sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı.
Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)
YERLİ VE MİLLİ DRONE GÜCÜ
Yeni
kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronelar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor.