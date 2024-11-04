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Sınır ötesindeki kahramanların bir günü! Çelik bilek PÖH'lerle teröre geçit yok... "İki seçeneğimiz var ya şehadet ya zafer"

Terörü kaynağında yok etme stratejisini kararlıkla sürdüren emniyet güçlerimizin sınır ötesindeki bir günü kayıtlara geçti. Yerli ve milli cihazlarla donatılan polis özel harekat timleri Suriye hattındaki karakollarda 7/24 teröristlerin ensesinde. Suriye sahasında 1200 personelin aktif rol aldığını belirten Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, "Her koşulda Türk milletine layık hizmeti sunmak için buradayız. İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer" dedi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 07:04
Sınır ötesindeki kahramanların bir günü! Çelik bilek PÖH’lerle teröre geçit yok... İki seçeneğimiz var ya şehadet ya zafer

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Terörle mücadeledeki cesareti ve başarılarıyla "çelik bilek" unvanıyla anılan Polis Özel Harekat timlerinin Suriye sınırındaki özel operasyonları görüntülendi.

Suriye'nin Afrin, Cerablus, El-Bab, Tel Abyad, Azez, İdlib ve diğer üst bölgelerinde devletin iradesini ve gücünü temsil eden bu kahramanlar, bölgedeki terör unsurlarının sızma girişimlerini 7 gün 24 saat engellemek için sahada aktif olarak görev yapıyor.
Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)

SABAH'ta yer alan habere göre; Özel Harekat, modern teknoloji ve gelişmiş ekipmanlarıyla donatılmış olmasıyla dikkat çekerken, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin düzenlemeyi planladığı saldırıları önleme konusunda etkin bir performans sergiliyor. Özellikle zorlu arazi koşullarında yürütülen operasyonlarda, terör örgütlerinin sabotaj ve bombalı eylem hazırlıklarını engelleme konusundaki başarılarıyla takdir topluyor.

KESKİN NİŞANCILARIMIZ DÜNYANIN EN İYİLERİ

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz 'Paralı keskin nişancılarla karşı karşıya olduğumuz bu bölgede, kendi keskin nişancılarımızı dünyanın en iyileri arasına taşıdık ve Türkiye'nin güvenliğini onlara emanet ettik" dedi. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda, Kandil'den gelen teröristler, YPG unsurları ve örgüt içindeki silahlı militanlardan oluşan toplam 49 kişinin etkisiz hale getirildi. Keskin nişancı timleri sınırda 27 hedefi başarıyla ortadan kaldırdı.
Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)


YERLİ VE MİLLİ DRONE GÜCÜ

Yeni kurulan İnsansız Taktik Araçlar Şube Müdürlüğü'nün kullanımındaki yerli ve milli üretim kamikaze dronlar sayesinde, düzenlenen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Özellikle terör eylemlerini önlemek amacıyla geliştirilen bu dronelar, tehditleri hızla tespit edip bertaraf etme kabiliyetiyle operasyonlara büyük katkı sağlıyor.
Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)


BİN 200 PERSONEL AKTİF OLARAK SAHADA

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz "Yaklaşık bin 200 personel Suriye'deki görevlerde aktif olarak rol alıyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Sahada Kara Kuvvetleri ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Sahadaki birliklerimiz tek vücut olarak birlikte hareket etme yeteneğini yakalamış durumda. Türkiye'ye yönelik sızma girişimlerini engelledik" ifadelerini kullandı.
Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)Suriye sınır hattında görevli kahraman emniyet güçleri (SABAH)

'YA ŞEHADET YA ZAFER'

Karadeniz, "Her koşulda Türk milletine layık hizmeti sunmak için buradayız. İki seçeneğimiz var: şehadet veya zafer. Her ikisi de milletimizi onurlandırır. Türkiye'nin güvenliği, vatan sevgisi ve fedakarlıkla görev yapan özel harekat birimlerine emanet" dedi.


İşte Özel Harekat polislerinin TUSAŞa düzenlediği operasyonun saniye saniye görüntüleri!İşte Özel Harekat polislerinin TUSAŞa düzenlediği operasyonun saniye saniye görüntüleri!

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