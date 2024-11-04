İstanbul’da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa verildi | İETT şoförü tutuklandı

Şehit polisin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. (AA)

Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu. (DHA)

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Öte yandan polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı. Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine çıkarılan Gül, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.