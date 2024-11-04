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İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa verildi | İETT şoförü tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför Ahmet Gül ise tutuklandı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:57 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 16:57
İstanbul’da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis toprağa verildi | İETT şoförü tutuklandı

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İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. (AA)İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. (AA)

Şehit polis memuru Ogün Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. (AA)İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. (AA)

EŞİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARIN BOĞULDU
Törende şehit polisin eşi Tuğba ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Törene, şehit polisin ailesi, yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Modaoğlu, bazı ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. (AA)İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez (33), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi. (AA)

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Ogün Yürümez'in naaşı, Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit polisin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu. (DHA)Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu. (DHA)

ŞOFÖR TUTUKLANDI
Öte yandan polis memuruna İETT otobüsüyle çarpıp şehit olmasına neden olan şoför tutuklandı. Bakırköy'de dün polis memuru Ogün Yürümez'in şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan İETT şoförü Ahmet Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine çıkarılan Gül, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Ahmet Gül'ün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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