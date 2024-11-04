HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! 9 derece birden düşecek! Kar geliyor

(Takvim Foto Arşiv)
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.
İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak." dedi.
İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.
Ankara'da da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz." diye konuştu.
(Takvim Foto Arşiv)
O BÖLGELERDE EKSİLERE DÜŞECEK
Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ, 16°C
Parçalı bulutlu
(Takvim Foto Arşiv)
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
(Takvim Foto Arşiv)
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
(Takvim Foto Arşiv)
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR, 10°C
Parçalı ve az bulutlu