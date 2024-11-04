SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! 9 derece birden düşecek! Kar geliyor

"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı araştırılırken dünden itibaren düşmeye başlayan hava sıcakları hakkında yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hava sıcaklıklarının 9 derece birden düşeceğini bazı illerde eksi derecelerin görüleceğini açıkladı. Özdemirci, yarın için bazı illere kar bazı illere ise sel uyarısında bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 17:08 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 17:11
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! 9 derece birden düşecek! Kar geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hava sıcaklıkları Kasım ayına çok sert bir giriş yaptı. Özellikle akşam saatlerinde daha da soğuyan hava nedeniyle vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı araştırmadan dışarıya çıkmamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise uyarılar peş peşe geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi.

KAR GELİYOR!
Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.

Yarın, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz." diye konuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SELE DİKKAT
Özellikle yarın, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı.

Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak." dedi.

İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz." diye konuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

O BÖLGELERDE EKSİLERE DÜŞECEK

Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ, 16°C

Parçalı bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, 15°C

Parçalı bulutlu

VAN, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
CHP-DEM’in sistemi kilitleme ittifakı! Açık açık devlete meydan okudular | ’Kayyum’un arka planı ve kirli provokasyon
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Saldırgan akrabası çıktı! İfadesinde şok detaylar
Batman’daki Kandil artıkları devlete bela okudu! DEM’liler Amin çekti... İsrail sizden daha iyidir deyip polise saldırdılar
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! 9 derece birden düşecek! Kar geliyor
Dursun Özbek’ten 2 yıldıza net mesaj! Hiçbir yere gitmeyin
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!
Mardin ve Batman’da DEM’liler polise saldırdı! Saliha Aydeniz’den alçak tehdit | 9 kişi gözaltında
Kandil’in arka bahçesi olan DEM’li belediyelere ’Esenyurt’ tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum... İçişleri Bakanlığı duyurdu
Avrupa basınında gündem Mourinho! İkonik bir an
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! Önce Kırgızistan sonra Macaristan!
TÜİK AÇIKLADI ZAM ORANI DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı ne kadar olacak?
Galatasaray’da 2 kadro dışı belli oldu!
Donald Trump mı Kamala Harris mi? ABD seçimlerine saatler kala anket gurusu Nate Silver’dan bomba anket! 7 eyaletten çıkacak sonuç kritik
Batman’da kürdistan hayaline kayyum tokadı! Gülistan’ın ’Sönük’ kalan bölücü hezeyanı
SON DAKİKA