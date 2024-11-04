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İstanbul'da toplu ulaşım çilesi: Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı

Sabah saatlerinde Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:44
İstanbul’da toplu ulaşım çilesi: Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk yaşandı. (AA)Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk yaşandı. (AA)

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk yaşandı. (AA)Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk yaşandı. (AA)

Metronun Altunizade istasyonunda, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. (AA)Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. (AA)

GELİŞ SÜRESİ 20 DAKİKA
İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

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