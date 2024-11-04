İstanbul’da toplu ulaşım çilesi: Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk yaşandı. (AA)

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.