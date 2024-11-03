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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan mesajı: Ateşkes bir an önce sağlanmalı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki saldırı olaylarından endişe duyulduğunu belirterek, bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Bakanlık, Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde desteklediklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 22:51 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 23:19
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan mesajı: Ateşkes bir an önce sağlanmalı

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Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki saldırı olaylarından endişe duyulduğunu belirterek, bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan mesajı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan mesajı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATEŞKES BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI"
"Sudan'daki insani durumdan ve El-Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan, insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz.
Ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunuyoruz.

Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz."

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