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SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 21:42 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 21:53
SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Irak’ta 4.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye’de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'de hissedildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'de hissedildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Shekhan, Ninova (Irak) - [55.82 km] Çukurca (Hakkari)
Tarih: 2024-11-03
Saat: 21:15:42 TSİ
Enlem: 36.75972 N
Boylam: 43.39556 E
Derinlik: 13.17 km

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'de hissedildi (AA)Irak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'de hissedildi (AA)

3 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-11-03 21:15:42 36.75972 43.39556 13.17 MW 4.2 Shekhan, Ninova (Irak) - [55.82 km] Çukurca (Hakkari) Detay
2024-11-03 20:21:24 38.315 38.10194 7.03 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-11-03 20:03:57 40.07722 23.14722 6.45 MW 5.3 Ege Denizi Detay
2024-11-03 19:48:07 37.64444 35.91194 6.94 ML 1.7 Kozan (Adana) Detay
2024-11-03 19:08:02 38.21111 38.12028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-11-03 18:37:14 37.96444 36.50889 7.02 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-03 18:23:24 37.96861 36.51833 7.21 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-03 18:14:44 37.95861 36.50444 7.03 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)

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