Çorum’da doğal gaz patlaması | Görgü tanıkları konuştu: Eşim ses gelince doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor

Çorum 'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybetti, 33 kişinin ise yaralıların olduğu bildirildi. Patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Olay yeri trafiğe kapatılarak, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Patlamadan önce eşinin alt kattan ses geldiğini duyduğunu söyleyen Rafet Kazak (İHA)

"EŞİM DOĞAL GAZ VANASINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR AMA GÜCÜ YETMİYOR"

Bina sakinlerinden Rafet Kazak, evinin oturma odasında televizyon izlerken eşinin kendisine, alt kattan bir ses geldiğini söylediğini belirterek, "Eşim alt kata inip zile basıyor ama kapı açılmıyor. Ses geldiği için doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Daha sonra ev sahibinin kızını arayıp, 'Babanız burada, içeriden bir ses geliyor' diyor ancak kimse gelmiyor. 45 dakika ya da 1 saat sonra bu patlama oluyor. Patlama olunca ben çocuklara koştum. Her taraf duman, kimseyi görme şansım yok. Eşimin üstüne duvar uçtu, hanımı kurtardım. Küçük zedelenmeler vardı. İtfaiye ile balkondan aşağı indirildiler." dedi.