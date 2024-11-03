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Çorum'da doğal gaz patlaması | Görgü tanıkları konuştu: Eşim ses gelince doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor

Çorum'da bulunan 5 katlı binada şiddetli bir doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada 1kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası görgü tanıklarını yaşadıkları o anları anlattı... Bina sakinlerinden olan bir kişi, eşinin kendisine alt kattan ses geldiğini söylediğini ifade ederek, "Eşim alt kata inip zile basıyor ama kapı açılmıyor. Ses geldiği için doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Ev sahibinin kızını arıyor kimse gelmiyor. 45 dakika kadar sonra patlama oldu." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 19:37 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 19:39
Çorum’da doğal gaz patlaması | Görgü tanıkları konuştu: Eşim ses gelince doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor

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Çorum'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybetti, 33 kişinin ise yaralıların olduğu bildirildi. Patlamada apartmanda ve çevresindeki binalarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Olay yeri trafiğe kapatılarak, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Doğal gaz patlamasının meydana geldiği bina (İHA)Doğal gaz patlamasının meydana geldiği bina (İHA)

Patlamaya ilişkin soruşturulma başlatılırken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirildi.

Patlama anında bölgede bulunan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Patlamadan önce eşinin alt kattan ses geldiğini duyduğunu söyleyen Rafet Kazak (İHA)Patlamadan önce eşinin alt kattan ses geldiğini duyduğunu söyleyen Rafet Kazak (İHA)

"EŞİM DOĞAL GAZ VANASINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR AMA GÜCÜ YETMİYOR"

Bina sakinlerinden Rafet Kazak, evinin oturma odasında televizyon izlerken eşinin kendisine, alt kattan bir ses geldiğini söylediğini belirterek, "Eşim alt kata inip zile basıyor ama kapı açılmıyor. Ses geldiği için doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Daha sonra ev sahibinin kızını arayıp, 'Babanız burada, içeriden bir ses geliyor' diyor ancak kimse gelmiyor. 45 dakika ya da 1 saat sonra bu patlama oluyor. Patlama olunca ben çocuklara koştum. Her taraf duman, kimseyi görme şansım yok. Eşimin üstüne duvar uçtu, hanımı kurtardım. Küçük zedelenmeler vardı. İtfaiye ile balkondan aşağı indirildiler." dedi.

Çorum'daki patlamada kan donduran detay!

Cadde esnafından Kerameti Yıldız da büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA YER YERİNDEN OYNADI"

Esnaf Ercüment Bayraktar ise dükkanda çalıştığı sırada şiddetli bir patlama olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir anda yer yerinden oynadı. Dükkanlar başımıza yıkıldı. Ne olduğunu anlamadık. Binadan kopan molozlar dükkanıma girdi. Dükkanda çoğumuz birer ikişer dakika bayıldık basınçtan. Dükkanda 4-5 kişi yaralandı. Dükkanım da çok kötü halde. Bittik, mahvolduk."

Öte yandan mahallede, Çorum Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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