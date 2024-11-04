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Evde hamburger yemek istedi canına mal oldu:Yalnız yaşayan adamın trajik ölümü

Kısıtlı hareket kabiliyetiyle yalnız yaşayan Barry Griffiths, basit bir yemek hazırlığı sırasında hayatını kaybetti. Pontypridd'de yapılan soruşturmada Dedektif Stephen Vaughan, olayın intihar veya saldırı olmadığını, Griffiths'in mutfakta talihsiz bir kaza geçirdiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:07 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:07
Evde hamburger yemek istedi canına mal oldu:Yalnız yaşayan adamın trajik ölümü

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Dondurulmuş bir hamburger hazırlığı, 57 yaşındaki Barry Griffiths'in yaşamını kaybetmesine yol açtı. Olay, 16 Eylül günü Pontypridd'deki Adli Tıp Mahkemesi'nde incelendi. Dedektif Jonathan'ın ifadesine göre, Griffiths, dondurulmuş burgerleri ayırmaya çalışırken talihsiz bir kazayla hayata veda etti.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Tek Bir Hamburger Hayatını Kararttı: 57 Yaşındaki Adamın Trajik Ölüm Hikayesi

SADECE HAMBURGER YEMEK İSTEDİ

Bir hamburgerin bedeli çok ağır oldu. 57 yaşındaki Barry Griffiths, basit bir akşam yemeği hazırlığı sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Geçirdiği felç sonrası yalnız yaşayan Griffiths, hamburger hazırlarken yaptığı bir hata sonucu yaşamını yitirdi. Cesedi, günler sonra bulunabildi.

BİR HAFTA BOYUNCA ORTALIKTA GÖRÜNMEDİ

Griffiths, günlük rutinine ara verince çevresindekiler endişelenmeye başladı. Merak edilen yaşlı adam, evine giren yetkililer tarafından yatak odasında ölü bulundu. Vücudunda kan izleriyle yatarken bulunan Griffiths'in karnındaki yaralanma dikkat çekti.

KAZA MI, TALİHSİZLİK Mİ?

Pontypridd Adli Tıp Mahkemesi'nde yapılan incelemelerde, Dedektif Jonathan'ın açıklamalarına göre, olay büyük ihtimalle Griffiths'in kendi kendine yaşadığı bir kazadan kaynaklandı. Mutfakta bulunan dondurucunun alt çekmecesi açık durumdaydı ve iki adet pişmemiş burger ile bir bıçak tezgahın üzerindeydi.

TEK HAREKET, HAYATINA MAL OLDU

Soruşturmada Dedektif Stephen Vaughan, olayın intihar ya da saldırı olmadığını belirtti. Çalışma yüzeyinde görülen kan izleri, Griffiths'in dondurulmuş burgerleri ayırmak için bıçak kullandığını gösteriyordu. Ancak ne yazık ki, bu hareket ona pahalıya mal oldu.

ÖLÜM SEBEBİ VE ADLİ TIP RAPORU

Barry Griffiths, dondurulmuş hamburgerleri ayırmaya çalışırken bir bıçak kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, bıçağın karnına derin bir yaralanma oluşturmasıyla sonuçlandı ve bu yaralanma nedeniyle kan kaybı yaşadı. Ayrıca, atardamarlarında plak birikimi bulunduğundan kalbe giden kan akışı da ciddi şekilde kısıtlandı. Bu iki etken, Griffiths'in ölümüne neden oldu.

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