Evde hamburger yemek istedi canına mal oldu:Yalnız yaşayan adamın trajik ölümü

Dondurulmuş bir hamburger hazırlığı, 57 yaşındaki Barry Griffiths'in yaşamını kaybetmesine yol açtı. Olay, 16 Eylül günü Pontypridd'deki Adli Tıp Mahkemesi'nde incelendi. Dedektif Jonathan'ın ifadesine göre, Griffiths, dondurulmuş burgerleri ayırmaya çalışırken talihsiz bir kazayla hayata veda etti.
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Tek Bir Hamburger Hayatını Kararttı: 57 Yaşındaki Adamın Trajik Ölüm Hikayesi
SADECE HAMBURGER YEMEK İSTEDİ
Bir hamburgerin bedeli çok ağır oldu. 57 yaşındaki Barry Griffiths, basit bir akşam yemeği hazırlığı sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Geçirdiği felç sonrası yalnız yaşayan Griffiths, hamburger hazırlarken yaptığı bir hata sonucu yaşamını yitirdi. Cesedi, günler sonra bulunabildi.
BİR HAFTA BOYUNCA ORTALIKTA GÖRÜNMEDİ
Griffiths, günlük rutinine ara verince çevresindekiler endişelenmeye başladı. Merak edilen yaşlı adam, evine giren yetkililer tarafından yatak odasında ölü bulundu. Vücudunda kan izleriyle yatarken bulunan Griffiths'in karnındaki yaralanma dikkat çekti.