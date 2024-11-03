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İBB, Gülhane ve Gezi'de 50 ağaç kesti

İBB, Gülhane'de 50 ağacı, Gezi'de ise çok sayıda ağacı kökünden kesti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
İBB, Gülhane ve Gezi’de 50 ağaç kesti

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İBB, Gülhane'de 50 ağacı, Gezi'de ise çok sayıda ağacı kökünden kesti. Dolmabahçe Caddesi'nde ve Emirgan'da onlarca asırlık ağacı 'kurudu' ve 'çürüdü' 'hastalık kaptı' gerekçeleriyle kesen ve 'yerlerine yenileri dikilecek' açıklamasında bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, bu kez İstanbul'un gözbebeği Gülhane Parkı'nda ve Taksim Gezi Parkı'nda kesimlerine yenilerini ekledi. Tarihi Gülhane Parkı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı gün yaklaşık 50 ağaç kökünden kesildi. Ağaçların kesildiğinin belli olmaması için köklerin bile testere ile kesilip çıkarıldığı ve temizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı. Çıkarılan köklerin üzerleri ise toprakla örtüldü.

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