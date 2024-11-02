Devlet Malzeme Ofisi'nden "15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar" iddialarına yalanlama

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünce, bir internet sitesinde yer alan haberde bahsi geçen ürünlerin uluslararası bir internet sitesinde olduğu, miadı geçtiği ve eğitim maksatlı kullanıldığı belirtilerek, "Fiyat farkı, ürünün kullanım tarihi geçen bir ürün olması yani işlevsiz olmasındandır." ifadesi kullanıldı.

Devlet Malzeme Ofisi'nden ʺ15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılarʺ iddialarına yalanlama (AA)



DMO'dan, bir internet sitesinde yer alan "15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Haberdeki tüm söylem ve iddiaların tamamen mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya ve kandırmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, DMO'dan hiçbir bilgi alınmadan kasıtlı olarak haber yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Ofisin Sağlık Market Katalog ürünleri fiyat araştırma ve analiz çalışmasının, tüm üniversite ve devlet hastanelerinin alım verileri, aynı teknik şartnamedeki muadil markaların anlaşma fiyatları, eğer mevcutsa yurt dışı internet verileri ve benzer tüm veriler doğrultusunda özenle yapıldığı aktarıldı.