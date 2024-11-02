Korkutan kaza! AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı.
Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan Mustafa Varank ölümden döndü. Sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank'ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.
Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan Varank, "Ben iyiyim, sorun yok" dedi.