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Korkutan kaza! AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü

Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıkan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü. Aracın lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 20:24 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 20:46
Korkutan kaza! AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan Mustafa Varank ölümden döndü. Sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank'ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

Korkutan kaza! AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)AK Parti Milletvekili Mustafa Varank ölümden döndü (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan Varank, "Ben iyiyim, sorun yok" dedi.

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