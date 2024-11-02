Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, Siverek'te silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl jandarma ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sonucunda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Thompson otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 gece görüş dürbünü, 29 farklı silaha ait şarjör ve bin 347 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Çok sayıda silah ele geçirdi (Fotoğraf: İHA)

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonların devam edeceğini ve kamu düzenini tehdit eden unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini açıkladı.