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İstanbul'da PKK'nın gençlik ve siyasal yapılanmasına operasyon: 4 terörist tutuklandı

İstanbul'da 14 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 20:50 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 20:50
İstanbul’da PKK’nın gençlik ve siyasal yapılanmasına operasyon: 4 terörist tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde, 30 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da 14 ilçede operasyon gerçekleştirdi.

kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (Fotoğraf: DHA)kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (Fotoğraf: DHA)

Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması (YCWK) ve siyasal alan yapılanması (KCK/TDÖ) içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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