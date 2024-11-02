Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , sosyal medya hesabından 18 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı. (X hesabından ekran görüntüsü)

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

Listede yer alan ilaçlar şu şekilde:

10 antipsikotik ilaç

5 kanser ilacı

1 psöriazis ilacı

1 hormon ilacı

1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbı mama