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YDS'ye son gün: 2024-YDS/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki son oturumu için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday için 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak. Peki, 2024-YDS/2 ne zaman,nerede ve saat kaçta başlayacak? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:22
YDS’ye son gün: 2024-YDS/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için tarih belirlendi. Sınav 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda 104 bin 363 aday İngilizce, 6 bin 568 aday Arapça, bin 688 aday Almanca, bin 38 aday Fransızca, 966 aday Rusça dillerinde katılım gösterecekler. Peki sınav ne zaman, saat kaçta? İşte habere dair diğer detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SINAV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde yani yarın uygulanacak.

Sınav, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SINAV SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçları 22 Kasım itibarıyla ÖSYM tarafından açıklanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık olacak.

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