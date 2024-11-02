YDS’ye son gün: 2024-YDS/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için tarih belirlendi. Sınav 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda 104 bin 363 aday İngilizce, 6 bin 568 aday Arapça, bin 688 aday Almanca, bin 38 aday Fransızca, 966 aday Rusça dillerinde katılım gösterecekler. Peki sınav ne zaman, saat kaçta? İşte habere dair diğer detaylar...