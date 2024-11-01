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Tacizci Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş Eskişehir'de yakalandı

"Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İyi Partili Demirtaş, işlemlerinin ardından Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 08:01
Tacizci Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş Eskişehir’de yakalandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesinde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İyi Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı.

KARARA YAPTIĞI İTİRAZ REDDEDİLDİ
Belediye personeli Duygu K'yi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada hapis cezası alan Demirtaş'ın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine karara yönelik yaptığı itirazı 15 gün önce esastan reddedildi.

İtiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine hakkındaki hapis kararı kesinleşen Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belediye çalışanı Duygu K. (DHA)Belediye çalışanı Duygu K. (DHA)

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Demirtaş, işlemlerinin ardından Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş (DHA)Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş (DHA)

CİNSEL TACİZ VE SARKINTILIK
Duygu K'nin 2021'de işe başladıktan sonra taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Demirtaş hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açılmıştı.

Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen cezada, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıldığı gerekçesiyle artırım, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak da indirim yaparak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmişti.

Öte yandan sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

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