Tacizci Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş Eskişehir’de yakalandı

KARARA YAPTIĞI İTİRAZ REDDEDİLDİ Belediye personeli Duygu K'yi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada hapis cezası alan Demirtaş'ın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine karara yönelik yaptığı itirazı 15 gün önce esastan reddedildi.

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş (DHA)

CİNSEL TACİZ VE SARKINTILIK

Duygu K'nin 2021'de işe başladıktan sonra taciz edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Demirtaş hakkında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçlarından dava açılmıştı.

Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Demirtaş'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen cezada, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıldığı gerekçesiyle artırım, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak da indirim yaparak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmişti.

Öte yandan sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.