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Malatya'da terör operasyonu: 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK ile bağlantılı olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 2'si tutuklandı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:32 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:32
Malatya’da terör operasyonu: 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

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Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliyi izledi. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Operasyonda, terör örgütü KCK/PYD-YPG ile bağlantılı olduğu belirtilen 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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