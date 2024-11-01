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FETÖ'cü Boydak'ların banka hisselerine el konuldu

Kayseri'de eski Boydak Holding'in yöneticileri ve aile bireylerinin yargılandığı FETÖ davasında, bankadaki hisselerinin FETÖ'nün finansmanında kullanıldığı gerekçesiyle müsaderesine karar verildi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:57 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 22:58
FETÖ’cü Boydak’ların banka hisselerine el konuldu

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Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.B, İ.B, Ş.B. ve S.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar M.B. ve B.B. cezaevinde başka suçlardan hükümlü oldukları için duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme tarafından daha önce vareste tutulma talepleri kabul edilen tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı.

DURUŞMA SAVCISI HİSSELERİNİN MÜSADERESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, önceki celsede sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki hisselerinin müsaderesini talep etti.

FETÖ'YE MİLYONLARCA LİRA PARA AKTARMIŞLAR

Aynı örgüt kapsamında yargılandığı başka bir dosyadan hükümlü M.B. savunmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, eski Boydak Holding'in 2008 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki çoğunluk hisselerini yabancı bir bankaya 582 milyon dolara sattıkları, bu paranın terörün finansmanında kullanıldığı, bu paraya ilişkin gayri resmi hesap açıldığı, evrak yakma, delil karartma, şirketteki verilere ulaşılamaması, toplam 103 milyon lira bağışın 1 milyon 286 bin lirasının terörle iltisaklı kurumlara aktarılması iddiasıyla bankadaki yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesi isteminin reddedilmesini talep etti.

Diğer sanıklar, FETÖ ile irtibat ve iltisak iddialarına dayanan, hisselerinin müsaderesini talep eden iddianameyi kabul etmediklerini belirterek, bu talebin reddini istedi.

HİSSELERİNİN MÜSADERESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, 11 sanığın Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki toplam yüzde 22,34'lük hisselerinin müsaderesine karar verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 12 Temmuz 2018'deki hükme bağlanan başka bir davada, eski Boydak Holding üst yöneticisi M.B'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri M.B, B.B, E.B ve İ.B. ile M.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı H.B'ye aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Ş.B'ye de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Bu cezalar ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararı da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

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