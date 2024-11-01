FETÖ’de damat yapılanması

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içerisindeki taht kavgaları bitmek bilmedi. Gülen'in örgüt içerisindeki evliliklerle tahtını korumaya çalıştığı gözler önüne serildi. Buna göre Gülen, oluşturduğu çarkın bozulmaması için yeğenlerini yöneticilerle evlendirdi.

Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantiledi. Damatlarının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan "şirket" evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde örgüt ekonomik yönden de güçlendi. Damatlar hep bir adım önde söz sahibi olarak kendini gösterdi. Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt'un örgütün en değerli damatları olduğu kaydedildi.