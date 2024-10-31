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Başkan Erdoğan açıkladı liste ortaya çıktı! İşte 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında açıkladı. Buna göre, "bilimkültür" alanında Gönül Tekin ve Günay Kut, "edebiyat" alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, "müzik" alanında Ahmet Özhan, "sinema" alanında Göksel Arsoy, "tiyatro" alanında Turan Oflazoğlu, "kütüphanecilik" alanında Ramazan Minder, "zanaatlar" alanında Salih Balakbabalar'a ödül verilecek. 2009'da vefat eden Türk sinemasının önemli yönetmenleri arasında yer alan Halit Refik Refiğ ise vefa ödülüne layık görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:22
Başkan Erdoğan açıkladı liste ortaya çıktı! İşte 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimler

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim programında, 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Başkan Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı



ÖDÜLLER ARALIK AYINDA VERİLECEK
Ödüle layık görülen isimlere aralıkta yapılacak törenle ödülleri takdim edilecek.

Bu kapsamda "bilimkültür" alanında Gönül Tekin ve Günay Kut, "edebiyat" alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, "müzik" alanında Ahmet Özhan, "sinema" alanında Göksel Arsoy, "tiyatro" alanında Turan Oflazoğlu, "kütüphanecilik" alanında Ramazan Minder, "zanaatlar" alanında Salih Balakbabalar'a ödül verilecek. 2009'da vefat eden Türk sinemasının önemli yönetmenleri arasında yer alan Halit Refik Refiğ ise vefa ödülüne layık görüldü. Ödül alacak olanların her biri yaptıkları çalışmalarla kültür ve sanat dünyasında öncü çalışmalara imza attı. 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimlerin yaptıkları çalışmalar şöyle:

Yönetmen Halit Refiğ (Takvim.com.tr/Arşiv)Yönetmen Halit Refiğ (Takvim.com.tr/Arşiv)

HALİT REFİĞ
1960'ta Yasak Aşk filmi ile yönetmen oldu. Şehirdeki Yabancı (1963) ve Gurbet Kuşları (1964) gibi toplumsal gerçekçi özellikte ilk dönem filmlerinden sonra "Ulusal Sinema" kavramını geliştirdi. Bu görüşlerini topladığı Ulusal Sinema Kavgası adlı kitabını yayımladı (1971). TRT televizyonu için 1974-75 yılında hazırladığı Aşk-ı Memnu yerli TV dizilerinin öncüsü oldu. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi tarafından "Onursal Profesörlük" unvanı aldı.

Prof. Gönül Tekin (oturan) ve Türkoloji Profesörü Günay Kut (ayakta) | (Fotoğraf: yenisafak.com)Prof. Gönül Tekin (oturan) ve Türkoloji Profesörü Günay Kut (ayakta) | (Fotoğraf: yenisafak.com)

GÖNÜL TEKİN
Türk edebiyat profesörü ve Türkolog Günay Tekin, 1984'ten 1994 yılına kadar Harvard Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi, Çağatayca ve Özbekçe dilleri konusunda dersler verdi. Ahmed-i Dâ'i'nin Çeng-nâme eseri üzerinde çalışmalarda bulundu ve 1992'de bunu yayınladı. Uzun yıllar Türkiye'de Harvard Üniversitesi bünyesinde bir "Osmanlıca yaz okulu" açılabilmesi için eşiyle birlikte çaba gösterdi.

GÜNAY KUT
Türk edebiyat profesörü ve eski Türk edebiyatı araştırmacısı Günay Kut, Chicago Üniversitesi'nden aldığı davet ile Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünde okutman ve yardımcı doçentlik yaptı. Fahir İz, Halil İnalcık ve Helmutt Ritter'in öğrencilerinden biriydi. Proje, sergi, tez danışmanlığı vb. dışında 24 kitap, 172 makale ve 61 bildiri yayımladı. Rami Kütüphanesi'nde Günay-Turgut Kut İhtisas Kitaplığı açıldı.

Ahmet Özhan (AA)Ahmet Özhan (AA)

AHMET ÖZHAN
Türk Sanat Müziği sanatçısı, sinema oyuncusu Ahmet Özhan, Türk sanat müziğinin yanı sıra 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile Türkiye'de yeni bir akımın da öncüsü oldu. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazandı. Çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve beş kıtada verdiği konserlerle, Türk kültürünü başarıyla temsil etti. "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunuyor.

Turan Oflazoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)Turan Oflazoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)

TURAN OFLAZOĞLU
Oyun yazarı, çevirmen Turan Oflazoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi ve Felsefe mezunu. Konusunu, Osmanlı tarihinden aldığı ve bir bölümü televizyona uyarlanan oyunlarıyla tanındı. Oyunları Devlet Tiyatrolarında sahnelendi. İlk oyunları Keziban ve Allah'ın Dediği Olur, yazdığı yer olan Amerika'da yazarın İngilizce'ye çevrisiyle oynandı. Kafka, Nietzsche, Rilke, Shakespeare, Lorca gibi yazarlardan çeviriler yaptı.

Ramazan Minder (Takvim.com.tr/Arşiv)Ramazan Minder (Takvim.com.tr/Arşiv)

RAMAZAN MİNDER
Ramazan Minder, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 2020'den itibaren Müdür Vekili olarak görev yaptı. Bu dönemde İstanbul genelinde 20 halk ve çocuk kütüphanesi açıldı. Görme Engelliler Kütüphanesi açıldı, 5 binin üzerinde sesli kitap seslendirildi ve sesli kitaplar için Mobil Uygulama yapıldı.

Gürsel Arsoy (AA)Gürsel Arsoy (AA)

GÖKSEL ARSOY
Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Gürsel Arsoy, 1957'de Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol aldı. Samanyolu adlı filmiyle de ün yaptı. 60'lı yılların başında sayısız filmde rol aldı. Bulunmaz Uşak, Taş Bebek en sükse yapan filmlerindendir. 1999'da 36. Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Fatma Barbarosoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)Fatma Barbarosoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)

FATMA BARBAROSOĞLU
Yazar Fatma Barbarosoğlu, doktora çalışmasını İÜ İktisat Fakültesi Sosyal Yapı Anabilim Dalında "Moda ve Zihniyet" adlı tez çalışmasıyla bitirdi. 1986-87'de İstanbul Özel Fazilet Kız Lisesi'nde rehber öğretmenlik, 1995'ten itibaren Yeni Şafak gazetesi köşe yazarlığı yaptı. "Taş Bina" adlı ilk öyküsü 1980 yılında Doğuş Edebiyat (Ankara) dergisinde, sonraki yıllarda öyküleri ve diğer edebi ürünleri Dergâh, İzlenim, Kırklar, Kafdağı dergilerinde yayımlandı.

Salih Balakbabalar (Takvim.com.tr/Arşiv)Salih Balakbabalar (Takvim.com.tr/Arşiv)

SALİH BALAKBABALAR
Tokat'ta doğan Salih Balakbabalar, 2012'ye kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde Ahşap Sedef İşçiliği dersi verdi. "Ahşap oyma" çalışmalarını günümüz teknik ve imkânlarını da kullanarak geliştiren Balakbabalar, Türk tezyinatına ait seçkin ve özgün desenleri ile Türk hat sanatının nadide örneklerini ahşap, sedef, bağa, fildişi, altın, gümüş, pirinç gibi malzemelere uyguladı.

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