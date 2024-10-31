Başkan Erdoğan açıkladı liste ortaya çıktı! İşte 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimler

ÖDÜLLER ARALIK AYINDA VERİLECEK Ödüle layık görülen isimlere aralıkta yapılacak törenle ödülleri takdim edilecek. Bu kapsamda "bilimkültür" alanında Gönül Tekin ve Günay Kut, "edebiyat" alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, "müzik" alanında Ahmet Özhan, "sinema" alanında Göksel Arsoy, "tiyatro" alanında Turan Oflazoğlu, "kütüphanecilik" alanında Ramazan Minder, "zanaatlar" alanında Salih Balakbabalar'a ödül verilecek. 2009'da vefat eden Türk sinemasının önemli yönetmenleri arasında yer alan Halit Refik Refiğ ise vefa ödülüne layık görüldü. Ödül alacak olanların her biri yaptıkları çalışmalarla kültür ve sanat dünyasında öncü çalışmalara imza attı. 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimlerin yaptıkları çalışmalar şöyle:

HALİT REFİĞ 1960'ta Yasak Aşk filmi ile yönetmen oldu. Şehirdeki Yabancı (1963) ve Gurbet Kuşları (1964) gibi toplumsal gerçekçi özellikte ilk dönem filmlerinden sonra "Ulusal Sinema" kavramını geliştirdi. Bu görüşlerini topladığı Ulusal Sinema Kavgası adlı kitabını yayımladı (1971). TRT televizyonu için 1974-75 yılında hazırladığı Aşk-ı Memnu yerli TV dizilerinin öncüsü oldu. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi tarafından "Onursal Profesörlük" unvanı aldı.

Prof. Gönül Tekin (oturan) ve Türkoloji Profesörü Günay Kut (ayakta) | (Fotoğraf: yenisafak.com)

GÖNÜL TEKİN

Türk edebiyat profesörü ve Türkolog Günay Tekin, 1984'ten 1994 yılına kadar Harvard Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi, Çağatayca ve Özbekçe dilleri konusunda dersler verdi. Ahmed-i Dâ'i'nin Çeng-nâme eseri üzerinde çalışmalarda bulundu ve 1992'de bunu yayınladı. Uzun yıllar Türkiye'de Harvard Üniversitesi bünyesinde bir "Osmanlıca yaz okulu" açılabilmesi için eşiyle birlikte çaba gösterdi.

GÜNAY KUT

Türk edebiyat profesörü ve eski Türk edebiyatı araştırmacısı Günay Kut, Chicago Üniversitesi'nden aldığı davet ile Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünde okutman ve yardımcı doçentlik yaptı. Fahir İz, Halil İnalcık ve Helmutt Ritter'in öğrencilerinden biriydi. Proje, sergi, tez danışmanlığı vb. dışında 24 kitap, 172 makale ve 61 bildiri yayımladı. Rami Kütüphanesi'nde Günay-Turgut Kut İhtisas Kitaplığı açıldı.