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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Türk Kürt'süz, Kürt Türk'süz yaşayamaz

Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin İmralı sözlerini değerlendirdi. Devlet Bey'in cesur çıkışları ile tarihe not düştüğünü söyledi. "Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar fırsat penceresini görüyor" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar: Türk Kürt’süz, Kürt Türk’süz yaşayamaz

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Cumhuriyet, Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyetidir. Devlet Bey, tavır, söylem ve siyasetiyle tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir.
Kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i de tebrik ediyorum. Ancak terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız olmuyorsun? Geri durmayacağız. Muhatabımız Kürt kardeşlerimizdir.

TÜRK KÜRT'SÜZ KÜRT TÜRK'SÜZ YAŞAYAMAZ
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrıyı değerlendirdi. "Sevgili Kürt kardeşlerim, sizden bu eli samimiyetle tutmanızı bekliyoruz" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının çok önemli olduğunu anlattı:
Terör belası başta olmak üzere kronik sorunları çözmek, kardeşliğimizi büyütmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz imkan çıktı.
Devlet Bey, tavır, konuşma ve siyasetiyle, cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir. MHP Genel Başkanı'nın çağrılarını bu çerçevede okuyanlar, tarihi fırsat penceresini görmektedir.
Bizim muhatabımız milletimizdir. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, tehdit nereden geliyorsa mutlaka kökünü kazıyacağız.
Türkiye'nin terörü destekleyen, arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan oluşumlara taviz vermesi, bunlara göz yumması mümkün değildir. Terörle siyaset, şiddet ile demokrasi yan yana gelmez. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukuk ve demokrasi içine girmeyen karşılığını alır.
Sayın Bahçeli'nin dediği gibi, 'Türkler'in ve Kürtler'in birbirini sevmesi dini ve siyasi farzdır. Türkler'i sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir, Kürtler'i sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir.' Türk Kürt'süz, Kürt Türk'süz yaşayamaz...

Başkan Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'e da çağrı yaptı. "Terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan rahatsız olmayacaksın. Mevcut yönetime destek vereceksin. Attığımız adımlardan geri durmayacağız. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim bölücü terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir" ifadesini kullandı.

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