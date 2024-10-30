Ekrem İmamoğlu yönetiminden Hamidiye Su’ya büyük zam! 19 litrelik damacana 2019’da 9 TL idi 2024’te 100 TL! İşte Hamidiye su fiyat listesi

Takvim Foto Arşiv Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv) SADECE 2024 YILINDA YÜZDE 48,4 ZAM Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30,76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti. Son zamla birlikte Hamidiye Su'ya sadece 2024 yılında yüzde 48,4 zam yapılmış oldu. İstanbul'a zam yağmuru! Hamidiye A.Ş. önünde protesto... YÜZDE 1011 ARTIŞ

Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve geldiğinde Hamidiye Suyun 19 litrelik damacanası 9 TL'den satılıyordu.

Takvim Foto Arşiv EN BÜYÜK SEÇİM VAADİNİ ÇİĞNEDİ

İmamoğlu, en büyük seçim vaadi olan "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız" sözünü çiğneyeli bir hayli oldu. ZAMLARA RAĞMEN HAMİDİYE BATIYOR İBB'nin AK Parti döneminde kâr eden İBB iştiraklerinden Hamidiye Su, İmamoğlu yönetiminde zarar etmeye başladı. AK Parti döneminde zam yapılmamasına rağmen kâr elde eden Hamidiye firması, CHP elinde yüz milyonlarca liralık zarar eder hale geldi. İBB'nin Hamidiye Su iştirakinin AK Parti devri bilançosu şöyleydi: 2017: 14 milyon 700 bin lira KÂR 2018: 5 milyon 700 bin lira KÂR

Takvim Foto Arşiv Hamidiye Su firmasının CHP'li İmamoğlu dönemindeki mali bilançosu ise şöyle: 2019: 1 milyon 500 bin lira KÂR 2020: 612 bin lira ZARAR 2021: 120 milyon lira ZARAR 2022: 380 milyon lira ZARAR TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN