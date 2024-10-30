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Ekrem İmamoğlu yönetiminden Hamidiye Su'ya büyük zam! 19 litrelik damacana 2019'da 9 TL idi 2024'te 100 TL! İşte Hamidiye su fiyat listesi

2019'da seçim vaatleri arasında "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız" sözleri bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamidiye Su'ya yeniden zam yaptı. 19 litrelik Hamidiye Su 100 TL oldu. Hamidiye Su'yun 19 litrelik damacanafiyatı 2019'da 9 TL'ydi. Zarar eden Hamidiye Su'ya Ekrem İmamoğlu yönetimi son kararla yüzde 1011 zam yapmış oldu.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 17:02
Ekrem İmamoğlu yönetiminden Hamidiye Su’ya büyük zam! 19 litrelik damacana 2019’da 9 TL idi 2024’te 100 TL! İşte Hamidiye su fiyat listesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin, su ürünlerine yüzde 17,85'e varan zam yapıldı.

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Hamidiye Su markasının bugünden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlarına göre, aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 85 liradan yüzde 17,64 zamla 100 liraya yükseldi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1,5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su, 0,33 litrelik 24 pet şişe su ile 60 bardak su fiyatı 112 liradan yüzde 17,85 zamla 132 lira oldu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

SADECE 2024 YILINDA YÜZDE 48,4 ZAM

Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30,76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti. Son zamla birlikte Hamidiye Su'ya sadece 2024 yılında yüzde 48,4 zam yapılmış oldu.

İstanbul'a zam yağmuru! Hamidiye A.Ş. önünde protesto...

YÜZDE 1011 ARTIŞ
Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve geldiğinde Hamidiye Suyun 19 litrelik damacanası 9 TL'den satılıyordu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EN BÜYÜK SEÇİM VAADİNİ ÇİĞNEDİ
İmamoğlu, en büyük seçim vaadi olan "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız" sözünü çiğneyeli bir hayli oldu.

ZAMLARA RAĞMEN HAMİDİYE BATIYOR

İBB'nin AK Parti döneminde kâr eden İBB iştiraklerinden Hamidiye Su, İmamoğlu yönetiminde zarar etmeye başladı.

AK Parti döneminde zam yapılmamasına rağmen kâr elde eden Hamidiye firması, CHP elinde yüz milyonlarca liralık zarar eder hale geldi.

İBB'nin Hamidiye Su iştirakinin AK Parti devri bilançosu şöyleydi:

2017: 14 milyon 700 bin lira KÂR

2018: 5 milyon 700 bin lira KÂR

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Hamidiye Su firmasının CHP'li İmamoğlu dönemindeki mali bilançosu ise şöyle:

2019: 1 milyon 500 bin lira KÂR

2020: 612 bin lira ZARAR

2021: 120 milyon lira ZARAR

2022: 380 milyon lira ZARAR

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