Çok yaşa Cumhuriyet! 101. Yıl kutlamalarında meydanlar tıklım tıklım doldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e herkes evlerini, işyerlerini kırmızı beyaz bayraklarla donattı. Meydanlarda törenler yapıldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve yapılan resmi geçit törenleri, adeta göz kamaştırdı. İzleyenleri duygulandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, yerli olarak üretilen askeri araçlar, TOGG, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve STK'lar geçit törenlerine katıldı. Polis ve askeri helikopterler de havada Türk Bayrağı açtı. İstanbul Boğazı'ndaki Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları da törenlere renk kattı.

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