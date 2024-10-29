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UCUZ UÇAK BİLETİ: THY yurtiçi kampanyası ile gidebileceğiniz birbirinden güzel 6 şehir! Yalnızca 849 TL...

Türk Hava Yolları, Cumhuriyet Bayramı’na özel bir ucuz bilet kampanyası duyurdu. Vatandaşlar 29 ve 30 Ekim tarihlerinde alınan ucuz uçak biletleriyle 14 Şubat -26 Mart tarihleri arasında yurt içinde seyahat edebilecekler. Peki satın alınan bu biletlerle hangi şehirlere gidilir? İşte uygun fiyatlara seyahat edebileceğiniz 6 güzel şehir...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:27 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:27
UCUZ UÇAK BİLETİ: THY yurtiçi kampanyası ile gidebileceğiniz birbirinden güzel 6 şehir! Yalnızca 849 TL...

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THY tarafından açıklanan büyük bilet kampanyasının ardından hangi şehirlere seyahat edilebileceği araştırılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından mevcut bilet kampanyası ile uygun fiyatlı seyahat edebileceğiniz şehirleri listeledik. İşte THY ucuz bilet kampanyası ile gidebileceğiniz birbirinden güzel 6 şehir...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nevşehir

THY ucuz bilet kampanyası ile gidebileceğiniz ilk şehir Nevşehir! Kapadokya'nın merkezi kabul edilen Nevşehir, peri bacaları ve yer altı şehirleri ile dolu bir keşif alanıdır. Hititler tarafından kurulan bu şehir Osmanlı kalıntıları ve 18. yüzyıldan kalma Kurşunlu Camii gibi tarihi mekanlarıyla zengin bir geçmişe sahiptir. Nevşehir Müzesi Türkiye'nin en popüler müzelerinden biridir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Antalya

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehri olan Antalya, muhteşem plajları ve zengin kültürel yapısıyla dünya çapında turistlerin ilgisini çekiyor. Büyük eğlence parkları ve doğal güzellikleri ile Antalya, aileler için harika bir deneyim sunuyor. Kente yolunuz düşerse tarihi merkez ve Hadrian Kapısı'nı mutlaka ziyaret edin deriz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bodrum

Bir zamanlar sakin bir balıkçı köyü olan Bodrum şimdi Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri. Sanatçılar ve yazarlar için adeta ilham merkezi haline gelen bu Ege kasabası zengin ve kültürel bir doku sunuyor. Rüzgarlı plajları ve parıltılı deniziyle yaz tatilinin vazgeçilmezi olan bu şehre THY kampanyası ile bilet alabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muğla

Dalaman doğa sporları için ideal bir merkezdir. Rafting, dalış ve yamaç paraşütü gibi birçok aktiviteyi deneyimlemek mümkündür. Huzurlu yaşam tarzı ile dikkat çeken Dalaman aynı zamanda Dalaman Havalimanı'na ev sahipliği yaparak ulaşımı kolaylaştırıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İzmir

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir çağdaş bir ticaret merkezi ve renkli alışveriş mekanlarıyla dolu. Batısında Çeşme Yarımadası'nın nefis plajları ve termal merkezleri yer alıyor. İzmir hem kültürel hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kayseri

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alıyor. 6000 yıllık bir geçmişe sahip bu şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri keşif meraklılarını bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KAMPANYA DETAYLARI

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde satın alanlar 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak.

🔎ExtraFly Paketi: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL

🔎Diğer yurt içi uçuşlarda 1.179 TL.

🔎PrimeFly Paketi: Aynı hatlarda 1.299 TL, diğer uçuşlarda ise 1.239 TL

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