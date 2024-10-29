UCUZ UÇAK BİLETİ: THY yurtiçi kampanyası ile gidebileceğiniz birbirinden güzel 6 şehir! Yalnızca 849 TL...

(Takvim Foto Arşiv) Bodrum Bir zamanlar sakin bir balıkçı köyü olan Bodrum şimdi Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri. Sanatçılar ve yazarlar için adeta ilham merkezi haline gelen bu Ege kasabası zengin ve kültürel bir doku sunuyor. Rüzgarlı plajları ve parıltılı deniziyle yaz tatilinin vazgeçilmezi olan bu şehre THY kampanyası ile bilet alabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv) Muğla Dalaman doğa sporları için ideal bir merkezdir. Rafting, dalış ve yamaç paraşütü gibi birçok aktiviteyi deneyimlemek mümkündür. Huzurlu yaşam tarzı ile dikkat çeken Dalaman aynı zamanda Dalaman Havalimanı'na ev sahipliği yaparak ulaşımı kolaylaştırıyor.

(Takvim Foto Arşiv) İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir çağdaş bir ticaret merkezi ve renkli alışveriş mekanlarıyla dolu. Batısında Çeşme Yarımadası'nın nefis plajları ve termal merkezleri yer alıyor. İzmir hem kültürel hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv) Kayseri Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alıyor. 6000 yıllık bir geçmişe sahip bu şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri keşif meraklılarını bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv) KAMPANYA DETAYLARI Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde satın alanlar 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak. 🔎ExtraFly Paketi: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL 🔎Diğer yurt içi uçuşlarda 1.179 TL. 🔎PrimeFly Paketi: Aynı hatlarda 1.299 TL, diğer uçuşlarda ise 1.239 TL