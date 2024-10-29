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Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar'ın paylaşımları FETÖ'nün kirli düzenini ortaya koydu!

Türkiye'de darbe girişiminde bulunan, milletin geleceğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kirli düzeni bir kez daha açığa çıktı. FETÖ’nün mahrem imamlarından firari Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar'ın YouTuber olduğu öğrenildi. Türkiye'de kalan örgüt militanları sefil bir hayat sürerken örgütün yurtdışına kaçan büyükbaşlarının lüks yaşam sürdüğü ise Zeliha Akpınar'ın paylaşımlarıyla görüldü. İngiltere'de tıp okuyan ve mezuniyete hazırlandığını çektiği video ile anlatan Zeliha Akpınar'ın paylaşımlarında Mahmut Akpınar da objektife yansıdı. Babası örgüt tabanını gazlarken Zeliha Akpınar'ın "Burada herkes kendi hayatını yaşıyor" sözleri FETÖ'nün kaymak tabakasının gerçek yüzünü açık etti.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:09 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:49
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendi iç yapısındaki çelişkiler ve üst kadrosunun ikiyüzlü yaşam tarzı bir kez daha gözler önüne serildi.

Örgüt tabanının sefil bir yaşam sürdüğü bilinirken, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve aileleri ise yurtdışında konforlu bir hayat sürüyor.

Bu durumun en güncel örneği, FETÖ'nün "mülkiye imamı" firari Mahmut Akpınar'ın YouTuber olduğu ortaya çıkan kızı Zeliha Akpınar'ın sosyal medya paylaşımlarıyla görüldü.

MAHREM FETÖ'CÜNÜN KIZI YOUTUBER ZELİHA AKPINAR
YouTube'da 1 milyon takipçisi olan firari FETÖ'cü Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar Londra'da tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlandığı bir videoyu paylaştı.

Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar'ın YouTube hesabıFirari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar'ın YouTube hesabı

Görüntülerde Akpınar'ın siyahi erkek oda arkadaşıyla birlikte yaşadığı, İngiliz aksanıyla konuşmaya çalıştığı dikkat çekti.

Zeliha Akpınar’ın erkek oda arkadaşı (Ekran Görüntüsü / Takvim)Zeliha Akpınar’ın erkek oda arkadaşı (Ekran Görüntüsü / Takvim)

Kendisi kamera karşısında makyaj yaparken babası FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın da telefonla uğraştığı görüldü. Zeliha Akpınar'ın "Herkes kendi hayatını yaşıyor gerçekten" ifadeleri de manidar bulundu.

FETÖ'cü Mahmut Akpınar kızı Zeliha Akpınar'ın paylaşımında görüldü (Ekran Görüntüsü / Takvim)FETÖ'cü Mahmut Akpınar kızı Zeliha Akpınar'ın paylaşımında görüldü (Ekran Görüntüsü / Takvim)

Bu rahat tavırlar ve paylaşımlar örgütün "ahlak" anlayışının aslında sadece göstermelik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE'YE TATİLE GELMİŞ!
Zeliha Akpınar'ın 2023 yılının Ağustos ayında Türkiye'ye tatile geldiği de paylaşımlarla görüldü. Bu rahatlık, Türkiye'de kalan FETÖ'cülerin sefil yaşamıyla da tezat oluşturuyor.

Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar YouTuber çıktı!

BABASI TABANI GAZLIYOR
Zeliha Akpınar'ın aksine babası FETÖ'cü Mahmut Akpınar ise örgüt tabanını gazlamaya devam ediyor.

FETÖ'nün yayın organlarından TR724'de yazılar yazan Akpınar bir yandan da YouTube'da videolar çekerek tabana "sabır" mesajları veriyor.

Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar YouTube üzerinden tabanı gazlıyorFirari FETÖ'cü Mahmut Akpınar YouTube üzerinden tabanı gazlıyor

Mahmut Akpınar son olarak FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından çektiği video ve yazdığı yazı ile iblis başının ölüsünü överek tabanı gazlamaya çalıştı.

TABANI SÖMÜRÜP LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR
Yurtdışında konfor içinde yaşayan üst düzey FETÖ mensupları ile tabanı arasındaki uçurum her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Örgütün ikiyüzlü ve çarpık yapısı, Akpınar gibi örgütün "paralel devlet" kadrolarını yönetmiş isimlerin firari hayatlarını gösterişli bir şekilde sürdürmesiyle gün yüzüne çıkıyor.

Mahrem FETÖ'cünün YouTuber kızı Zeliha Akpınar'ın Instagram'da 154 bin takipçisi bulunuyorMahrem FETÖ'cünün YouTuber kızı Zeliha Akpınar'ın Instagram'da 154 bin takipçisi bulunuyor

FETÖ'nün sahte ahlak anlayışının gerçek yüzü, sosyal medyada köpürtülen "mağduriyet" algısına rağmen yurtdışındaki lüks hayatlarla iyice açığa çıkıyor. Bu örnekler, FETÖ'nün sinsiliğini ve tabanını nasıl sömürdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

20 YIL FETÖ'NÜN MÜLKİYE İMAMLIĞINI YAPTI
Mahmut Akpınar, FETÖ içerisinde 20 yıl boyunca "mülkiye imamı" olarak görev yaptı ve bir anlamda "paralel içişleri bakanı" gibi hareket ederek gizli bir yönetim oluşturdu.

Firari FETÖ'cü Mahmut AkpınarFirari FETÖ'cü Mahmut Akpınar

17-25 KUMPASINDA PARMAĞI VAR!
Örgütün kripto vali, kaymakam ve diğer mülki amirlerini doğrudan yöneten Akpınar, 17-25 Aralık sürecinde etkin bir rol oynayarak devleti içeriden sarsma girişimlerine öncülük etti.

FETÖ'cü Akpınar terörden arananlar mavi listede yer alıyorFETÖ'cü Akpınar terörden arananlar mavi listede yer alıyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yurtdışına kaçan Akpınar, o gece bir yayına bağlanarak darbe girişimini övgülerle anlatmış ve halkın sokağa çıkmayacağını iddia etmişti. Ancak halkın FETÖ'ye karşı direnişi, Akpınar'ın ve örgütün Türkiye üzerindeki hesaplarını boşa çıkardı.

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