Bu durumun en güncel örneği, FETÖ'nün " mülkiye imamı" firari Mahmut Akpınar 'ın YouTuber olduğu ortaya çıkan kızı Zeliha Akpınar 'ın sosyal medya paylaşımlarıyla görüldü.

Örgüt tabanının sefil bir yaşam sürdüğü bilinirken, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve aileleri ise yurtdışında konforlu bir hayat sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kendi iç yapısındaki çelişkiler ve üst kadrosunun ikiyüzlü yaşam tarzı bir kez daha gözler önüne serildi.

MAHREM FETÖ'CÜNÜN KIZI YOUTUBER ZELİHA AKPINAR YouTube'da 1 milyon takipçisi olan firari FETÖ'cü Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar Londra'da tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlandığı bir videoyu paylaştı.

Görüntülerde Akpınar'ın siyahi erkek oda arkadaşıyla birlikte yaşadığı, İngiliz aksanıyla konuşmaya çalıştığı dikkat çekti.

Zeliha Akpınar’ın erkek oda arkadaşı (Ekran Görüntüsü / Takvim)

Kendisi kamera karşısında makyaj yaparken babası FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın da telefonla uğraştığı görüldü. Zeliha Akpınar'ın "Herkes kendi hayatını yaşıyor gerçekten" ifadeleri de manidar bulundu.

FETÖ'cü Mahmut Akpınar kızı Zeliha Akpınar'ın paylaşımında görüldü (Ekran Görüntüsü / Takvim)

Bu rahat tavırlar ve paylaşımlar örgütün "ahlak" anlayışının aslında sadece göstermelik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE'YE TATİLE GELMİŞ!

Zeliha Akpınar'ın 2023 yılının Ağustos ayında Türkiye'ye tatile geldiği de paylaşımlarla görüldü. Bu rahatlık, Türkiye'de kalan FETÖ'cülerin sefil yaşamıyla da tezat oluşturuyor.