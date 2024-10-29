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İstanbul Boğazı'nda yat yarışları: Vapur seferleri normale döndü

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bir süre yapılamayan vapur seferleri normale döndü.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:40
İstanbul Boğazı’nda yat yarışları: Vapur seferleri normale döndü

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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bir süre yapılamayan vapur seferleri normale döndü.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. (AA)Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. (AA)

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yat yarışları kapsamında İstanbul Boğaz'ı yerel deniz trafiğine kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. (AA)Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası etabı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. (AA)

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında bir süre seferler yapılamadı.

Yat yarışlarının sona ermesinin ardından söz konusu hatlarda seferler normale döndü.

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