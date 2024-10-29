Başkan Erdoğan Külliye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.