Başkan Erdoğan Külliye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.
KÜLLİYE'DE ÖZEL PROGRAM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Milletin evinde gerçekleştirilecek resepsiyona, siyasiler, milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde katılımcının iştirak etmesi planlanıyor.